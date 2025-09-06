All Sections
Russian drone kills woman in Zaporizhzhia Oblast

KATERYNA TYSHCHENKOSaturday, 6 September 2025, 18:04
Russian drone kills woman in Zaporizhzhia Oblast
Prymorske, Zaporizhzhia Oblast. Photo: DeepState map

A local resident has been killed in the village of Prymorske in Zaporizhzhia Oblast, as a result of a Russian FPV drone attack.

Source: Ivan Fedorov, Head of Zaporizhzhia Oblast Military Administration, on Telegram

Quote: "A 56-year-old woman was killed as a result of an enemy attack on the Vasylivka district.

The Russians struck Prymorske with an FPV drone. A local resident was killed."

