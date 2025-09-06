Russian drone kills woman in Zaporizhzhia Oblast
Saturday, 6 September 2025, 18:04
A local resident has been killed in the village of Prymorske in Zaporizhzhia Oblast, as a result of a Russian FPV drone attack.
Source: Ivan Fedorov, Head of Zaporizhzhia Oblast Military Administration, on Telegram
Quote: "A 56-year-old woman was killed as a result of an enemy attack on the Vasylivka district.
The Russians struck Prymorske with an FPV drone. A local resident was killed."
