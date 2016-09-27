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Метеорологи кажуть, що "бабине літо" наближається

Вівторок, 27 вересня 2016, 13:49

Український гідрометеорологічний центр прогнозує "бабине літо" з 30 вересня по 3 жовтня.

Про це "Українським новинам" повідомила начальник відділу метеорологічних прогнозів Гідрометцентру Людмила Савченко.

"Перші дні жовтня будуть досить теплими. З 30 вересня по 3 жовтня будуть переважно дні без опадів", – сказала вона.

За словами Савченка, температура вдень в цей період буде близько +20... + 25 градусів.

З 4 жовтня в Україну знову прийде похолодання.

Метеоролог зазначила, що напередодні "бабиного літа" слід очікувати холодну погоду +11... + 16 градусів, місцями заморозки, а 29 вересня – опади.

"Українська правда" у Threads

Теми: погода
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