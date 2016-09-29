Силовики впіймали виробника горілки, через яку померли десятки людей

Правоохоронці затримали виробника сурогатної горілки, від якої протягом останніх днів померли декілька десятків людей в різних областях.

Про це на своїй сторінці у Facebook написав перший заступник голови Державної фіскальної служби Сергій Білан.

За його словами, до операції був залучений весь особовий склад податкової міліції Харківської області, спецпідрозділ СБУ "Альфа" та працівники прокуратури.

Крім того, були затримані троє посібників підозрюваного.

"Наразі вже вилучено понад чотири тони технічного спирту і обладнання для виготовлення сурогату. Та працюємо далі. Маємо не лише відпрацювати канали, якими завозили спирт, а й місця продажу продукції, яку встигли розповсюдити по Україні", – додав він.

Як відомо, раніше ДФС заявила, що всі, хто отруївся алкоголем на Харківщині, вживали горілку "Пшенична" виробництва ТОВ "Олександрія БЛіГ" з Кіровоградської області.

На цей момент, за даними Держспоживслужби, цією горілкою отруїлися 72 людини, 35 з них померли.

Українська правда