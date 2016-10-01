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США можуть запровадити додаткові санкції проти Росії

Субота, 1 жовтня 2016, 00:36
США можуть запровадити додаткові санкції проти Росії

Серед можливих варіантів реагування на російську агресію в Сирії та відмову Москви продовжувати мирний діалог адміністрація Білого дому розглядає можливість введення додаткових санкцій проти РФ.

Це зазначив під час брифінгу в п'ятницю заступник речника Державного департаменту США Марк Тонер, передає Укрінформ.

"Я не хочу вдаватися до гіпотетичної дискусії, чи могли би це зробити (ввести санкції – ред.) чи не могли. Лише скажу, що існує багато варіантів, і ми продовжуємо розглядати їх усі, вони будуть обговорені та обдумані. І санкції – теж серед них", - констатував представник Держдепу.

При цьому він підкреслив, що американська сторона не шукає зайвих приводів збільшити економічний тиск на Росію, оскільки існує цілий ряд інших можливостей домовлятися. За його словами, в Вашингтоні налаштовані на пошук можливостей ефективної співпраці з Росією.

Натомість, підкреслив Тонер, "санкції теж можуть бути дуже ефективним інструментом". У цьому зв'язку він згадав приклад Ірану, якого вдалося повернути за стіл переговорів з питань його ядерної програми.

Теми: СШАсанкціїРосіяСирія
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