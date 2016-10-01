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МЗС Росії викликає посла Нідердандів через доповідь по MH17

Субота, 1 жовтня 2016, 01:07

Міністерство закордонних справ Росії хоче роз'яснити послу Нідерландів причини неприйняття російською стороною методів роботи слідчої групи у справі про катастрофу рейсу MH17.

Про це заявила офіційний представник МЗС Росії Марія Захарова, йдеться в повідомленні на сайті відомства.

У російському МЗС стверджують, що нідерландська сторона тотально не сприймає критику розслідування.

"Звернуло на себе увагу тотальне неприйняття нідерландською стороною будь-якої, навіть ґрунтовно аргументованої критики оприлюднених проміжних підсумків кримінального розслідування у справі про катастрофу малайзійського "Боїнга" в небі над Україною 17 липня 2014 року", - стверджує Захарова.

"Главі нідерландської дипмісії будуть представлені докази щодо неприйнятності ігнорування наданої російською стороною важливої об'єктивної інформації", - сказано в повідомленні.

При цьому методи роботи Спільної слідчої групи в МЗС Росії назвали такою, що "відводить розслідування в неправильному напрямку".

Раніше, міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров відмовився вибачатися за загибель рейсу MH17 і заявив, що Росія оприлюднила і надала комісії величезний обсяг даних щодо катастрофи літака, але не отримала на них реакції. У той же час, як стверджує міністр, прийняті комісією до уваги дані, отримані від України і США, оприлюднені не були.

Перед цим, через критику у зв’язку з результатами розслідування катастрофи малайзійського "Боїнга" рейсу МН17, МЗС Нідерландів викликав російського посла.

Як відомо, в середу міжнародне слідство озвучило дані розслідування, згідно з якими "Бук" був доставлений з Росії і після пострілу повернувся назад.

МЗС РФ і бойовики назвали цю доповідь брехнею. "Алмаз-Антей" заявив, що запуск ракети "Бука" міг бути здійснений випадково.

Прес-секретар Кремля Дмитро Пєсков заявив, що Росія не схильна вважати висновки комісії "остаточною правдою" і не бачить в них ніяких доказів.

Теми: РосіяMH17дипломатичні відносини
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