Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Клінтон випереджає Трампа на 5 пунктів - Reuters/Ipsos опитування

Субота, 1 жовтня 2016, 03:17

Рейтинг кандидата на пост президента США Хілларі Клінтон на 5% вище ніж у її суперника з Республіканської партії Дональда Трампа.

Про це свідчать дані опитування Reuters.

Проведені в кінці вересня опитування показали, що 43% виборців підтримують Клінтон, а 38 Трампа, при цьому 19% заявили, що не підтримують жодного з кандидатів.

Як відомо, у понеділок в США відбулися перші телевізійні дебати кандидатів у президенти США.

Згідно з опитуванням телеканалу CNN, проведеним одразу після дебатів, переконливу перемогу в них здобула Клінтон - так вважають 62% опитаних. За Трампа висловилися 27%.

Перші теледебати кандидатів у президенти США подивилися 84 мільйони осіб - рекордна для такої події кількість глядачів за останні 36 років.

Теми: СШАКлінтон
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

ЄС готовий піти на поступки Угорщині, щоб розблокувати допомогу Україні − FT

У ДПСУ розповіли, яка ситуація на кордоні України і Польщі

ISW пояснив, завдяки чому окупантам вдається проводити планові ротації

оновленоСША і Британія завдали авіаударів по базах хуситів у Ємені – ЗМІ

відеоУ Києві була снігова гроза – синоптикиня

Пентагон не знайшов достовірних доказів розкрадання американської зброї в Україні

Усі новини...
США
Лідери США та Північної Європи пообіцяли і надалі підтримувати Україну
У США розпочалось розслідування щодо OpenAI - WP
Україна отримала касетні боєприпаси від США – Тарнавський
Останні новини
10:11
У США заявили, що завдано 60 ударів по 16 цілях хуситів у Ємені
10:10
Спецпредставниця США обговорила з главою МЗС Польщі блокаду кордону з Україною
10:08
Біржові фонди біткойнів у перший день торгів продали акцій на 4,6 мільярда доларів
10:08
"Люди, яким не байдуже, зараз дуже голосні". Як Харків під постійними обстрілами розвивається і не здається
10:06
"Христос народився", "я від спільних друзів" – з’явились деталі затримання Гринкевича
10:00
Штучний інтелект гірше розпізнає граматичні помилки, ніж людина – дослідження
09:43
ЄС готовий піти на поступки Угорщині, щоб розблокувати допомогу Україні − FT
09:24
Лідер президентських перегонів у Фінляндії обіцяє не мати жодних справ з РФ
09:24
У ДПСУ розповіли, яка ситуація на кордоні України і Польщі
09:11
В Україні за час великої війни побільшало жінок на "чоловічих" посадах
Усі новини...
Реклама: