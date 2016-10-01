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Рада з прав людини ООН засудила дії режиму Асада, РФ голосувала проти

Субота, 1 жовтня 2016, 03:28

Рада з прав людини у п'ятницю, 30 вересня, ухвалила резолюцію, що засуджує системні порушення міжнародного гуманітарного права режимом президента Сирії Башара Асада.

Про це пише DW.com.

У резолюції, ухваленій 26-ма голосами у Женеві, також гостро засуджуються бомбардування міста Алеппо, частини якого перебувають під контролем повстанців.

Окрім Росії та Китаю проти підписання документа виступили ще п'ять держав, зокрема Венесуела, Куба та Бурунді. 14 держав - членів Ради з прав людини ООН утримались при голосуванні.

Міжнародний правозахисний орган ООН серед іншого вимагає від уряду в Дамаску дозволити в'їзд до країни членам спеціально створеної Комісії з розслідування військових злочинів у Сирії.

Рішення Ради з прав людини, на відміну від рішень Ради Безпеки ООН, не є юридично зобов'язуючими.

Теми: ООНСиріяправа людиниРосія
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