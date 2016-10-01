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Чергова розмова Керрі та Лаврова щодо Сирії не принесла результатів

Субота, 1 жовтня 2016, 05:26

Телефонна розмова держсекретаря Джона Керрі з міністром закордонних справ Росії Сергієм Лавровим не принесла результатів, проте діалог щодо сирійського врегулювання між країнами все ще не припинений.

Про це пише DW.com.

"Ми на тому ж місці", - цитує речника Державного департаменту США Марка Тонера агенція AP.

За його словами, Росія досі не вжила заходів з припинення насильства в Алеппо, але й США не втілили у життя свою загрозу припинити переговори з Москвою щодо врегулювання сирійського конфлікту.

"Ми не припинили однозначно наші дипломатичні відносини з Росією стосовно Сирії. Ми на межі цього кроку, тому що досі не побачили з їхнього боку таких дій, яких ми очікуємо", - сказав Тонер.

Як повідомив речник Держдепу США, американсько-російський діалог триває.

Натомість, як зазначається на сайті міністерства закордонних справ РФ, Лавров у розмові з Керрі наголосив, що "численні "періоди тиші", які оголошувались у минулому на два-три дні, використовувались терористичними групами у Сирії для перегрупування.

"Бездіяльність у даному гострому питанні дозволяє "Джабхат ан-Нусрі" прикриватись іншими збройними формуваннями опозиції, з якими Вашингтон співпрацює, хоча в реальності багато з них не прийняли російсько-американські домовленості про перемир'я та практично злились з опозицією", - зазначає МЗС РФ.

Як повідомлялося раніше, Сполучені Штати заявляли про готовність припинити спільну роботу з РФ щодо мирного врегулювання у Сирії у тому випадку, якщо не припиниться насильство у місті Алеппо.

Країни ЄС та США неодноразово закликали РФ припинити вогонь і сприяти політичному врегулюванню конфлікту в Сирії.

Теми: СШАРосіяСирія
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