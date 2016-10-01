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У справі отруйного алкоголю знайшли "російський слід"

Субота, 1 жовтня 2016, 10:42
У справі отруйного алкоголю знайшли російський слід

У справі отруйного алкоголю, від вживання якого загинули 38 людей, знайшли "російський слід".

Як повідомив на своїй сторінці у Facebook перший заступник голови Державної фіскальної служби Сергій Білан, метиловий спирт поставлявся у Харківську область для подальшого виготовлення сурогатної горілки з одного з підприємств Луганщини, а туди завозився з Російської Федерації. 

"Взагалі метанол є сильною отрутою і купити його у вільному продажу неможливо. Щоб навіть його транспортувати, застосовуються спеціальні умови, мають бути відповідні дозвільні документи.  У цьому випадку посадова особа сєверодонецького підприємства за готівку незаконно реалізовувала метанол знайомому посереднику, який перепродав його безпосередньому організатору виготовлення сурогату, отримуючи гроші на картку", - повідомив Білан.

Також він зазначив, що вже встановлено і допитано водій, який перевозив спирт.

"У наданих йому фіктивних супровідних документах було вказано, що він нібито перевозив іншу рідину", - додав він. 

Загалом посереднику оборудки було продано понад 5 тонн метанолу, який був потім доставлений організаторові виготовлення сурогатного алкоголю.

"Посередник дав покази і в усьому зізнався. За місцем його проживання вже проведено обшук. Зараз триває обшук й на зазначеному підприємстві", - повідомив Білан .

Він нагадав, що організатор та 2 його посібників були арештовані судом на 60 діб без права внесення застави, ще один посібник перебуває під домашнім арештом. 

Як відомо, станом на 30 вересня через вживання сурогатної горілки отруїлися 77 людей, з яких 38 померли.

У ДФС заявили, що всі, хто отруївся алкоголем на Харківщині, вживали горілку "Пшенична" виробництва ТОВ "Олександрія БЛіГ" з Кіровоградської області.

У четвер силовики повідомили про затримання виробника отруйної горілки.

Власницю магазинів у Вовчанському районі Харківської області, де продавали сурогатну горілку, заарештовано із заставою у 275 тисяч гривень.

На експертизу відправлено ємності з алкоголем, вилучені з магазинів, та залишки алкоголю, вилучені за місцем проживання постраждалих: у деяких місцях постраждалі приходили зі своєю тарою, і їм наливали з каністри.

Українська правда 

Теми: РосіяжертвиХарків
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