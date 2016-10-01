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Бойовикам "ЛНР" везли пальне у непрацюючому тепловозі

Субота, 1 жовтня 2016, 10:55

Бойовикам намагалися доставити 5 тонн дизпалива в непрацюючому тепловозі, причепленому до порожнього складу, який слідував в "ЛНР".

Як повідомили у Службі безпеки України, тепловоз було виявлено під час огляду на залізничному пункті пропуску "Світланове".

"У баки непрацюючого тепловозу було нелегально залито п’ять тонн дизпалива. За наявною інформацією, замовником пального були представники одного з незаконних збройних формувань терористичної організації "ЛНР"", - зазначили в СБУ.

Спецслужби перевіряють можливу причетність місцевих чиновників до організації поставок дизпалива бойовикам.

 
 

"Вирішується питання про відкриття кримінального провадження за ст. 258-5 КК України, тривають оперативні дії", - йдеться у повідомленні СБУ. 

Українська правда

Теми: ЛНРСБУ
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