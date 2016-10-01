Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

У зоні АТО поранено двох бійців, загиблих немає - штаб

Субота, 1 жовтня 2016, 12:37

За минулу добу у зоні АТО поранено двох українських військовослужбовців.

Про це на брифінгу 1 жовтня повідомив речник Міноборони з питань АТО Андрій Лисенко.

За його даними, загиблих за даний період серед бійців ЗСУ немає.

Разом з тим, за даними розвідки,  у частинах та з’єднаннях бойовиків зафіксовано чергові втрати особового складу. 

"Протягом 30 вересня загинуло 3 та поранено 1 військовослужбовця 11 окремого мотострілецького полку (Макіївка). Встановлено, що один з військовослужбовців 11 окремого мотострілецького полку (Макіївка) в районі н.п.Авдіївка був вбитий під час перевірки постів внаслідок грубих порушень вимог караульної служби", - йдеться у повідомленні ГУР.

Також 30 вересня механік-водій 1 мотострілецького батальйону 11 омсп Кондрашов Олександр Вікторович (29.07.1975 р.н.), під час несення чергування на передовій позиції підрозділу в районі промислової зони, здійснив вбивство свого співслужбовця, намагаючись звинуватити в цьому сили АТО, зазначили у розвідці.

Українська правда

Теми: ДонбасжертвиАТО
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

ЄС готовий піти на поступки Угорщині, щоб розблокувати допомогу Україні − FT

У ДПСУ розповіли, яка ситуація на кордоні України і Польщі

ISW пояснив, завдяки чому окупантам вдається проводити планові ротації

оновленоСША і Британія завдали авіаударів по базах хуситів у Ємені – ЗМІ

відеоУ Києві була снігова гроза – синоптикиня

Пентагон не знайшов достовірних доказів розкрадання американської зброї в Україні

Усі новини...
Донбас
Сирський: На Бахмутському напрямку повернули раніше окуповані території
Окупанти повідомили про "прильоти" по адміністрації Волновахи
На двох великих східних напрямках окупанти зібрали більше 180 тисяч військ – Череватий
Останні новини
10:11
У США заявили, що завдано 60 ударів по 16 цілях хуситів у Ємені
10:10
Спецпредставниця США обговорила з главою МЗС Польщі блокаду кордону з Україною
10:08
Біржові фонди біткойнів у перший день торгів продали акцій на 4,6 мільярда доларів
10:08
"Люди, яким не байдуже, зараз дуже голосні". Як Харків під постійними обстрілами розвивається і не здається
10:06
"Христос народився", "я від спільних друзів" – з’явились деталі затримання Гринкевича
10:00
Штучний інтелект гірше розпізнає граматичні помилки, ніж людина – дослідження
09:43
ЄС готовий піти на поступки Угорщині, щоб розблокувати допомогу Україні − FT
09:24
Лідер президентських перегонів у Фінляндії обіцяє не мати жодних справ з РФ
09:24
У ДПСУ розповіли, яка ситуація на кордоні України і Польщі
09:11
В Україні за час великої війни побільшало жінок на "чоловічих" посадах
Усі новини...
Реклама: