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До Кольченка не пускають українського консула - Афанасьєв

Субота, 1 жовтня 2016, 13:47
До Кольченка не пускають українського консула - Афанасьєв

До засудженого в Росії українця Олександра Кольченка не пускають українського консула.

Про це повідомив колишній політв'язень Геннадій Афанасьєв на своїй сторінці в Facebook.

За його словами, в п'ятницю Кольченка відвідали члени Челябінської громадської спостережної комісії Ольга Фролова і Діна Латипова.

"Що дуже погано - так це триваюча відмова в зустрічі з консулом. Ми будемо працювати над цим далі. У наступний візит вимагатимемо рішучих пояснень від начальника колонії Гордова, якого сьогодні членам ГСК не вдалося побачити", - зазначив Афанасьєв.

За його словами, Кольченко поскаржився на те, що під час обшуку оперативники вилучили в нього особисті книги і не віддають.

"На вимогу членів ГСК книги були повернуті до загону, що особисто перевірили Ольга і Діна", - написав Афанасьєв.

Він також додав, що тепер затримок з передачею листів Кольченкові немає.

Як відомо, 25 серпня 2015 року Північно-Кавказький військовий суд в російському Ростові-на-Дону засудив кримчан Олега Сенцова і Олександра Кольченка до 20 і 10 років колонії суворого режиму відповідно за начебто "підготовку терактів".

Міжнародне співтовариство і правозахисники неодноразово закликали Росію повернути Україні її громадянина.

Українська правда

Теми: Росіяполітв'язні
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