РФ витратить 3 мільйони на фільм про Керченський міст
Мінкульт РФ оголосив про конкурс на держзамовлення з виготовлення повнометражного відеофільму з частковою державною фінансовою підтримкою про будівництво моста через Керченську протоку.
Як повідомляють "Крим.Реалії" з посиланням на дані сайту держзакупівель, стрічка має бути готова до кінця листопада 2017 року.
За умовами Мінкульту РФ, вартість проекту не має перевищувати 3 мільйони рублів. Заявки на виробництво фільму прийматимуть до 26 жовтня.
Як відомо, після анексії Криму у 2014 році президент РФ Володимир Путін заявив про необхідність побудувати перехід через Керченську протоку. Побудувати міст обіцяли до 2018 року, здати в експлуатацію – влітку 2019-го.
Оціночна вартість будівництва моста через Керченську протоку становить 227,92 млрд рублів.