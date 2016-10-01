РФ витратить 3 мільйони на фільм про Керченський міст

Мінкульт РФ оголосив про конкурс на держзамовлення з виготовлення повнометражного відеофільму з частковою державною фінансовою підтримкою про будівництво моста через Керченську протоку.

Як повідомляють "Крим.Реалії" з посиланням на дані сайту держзакупівель, стрічка має бути готова до кінця листопада 2017 року.

За умовами Мінкульту РФ, вартість проекту не має перевищувати 3 мільйони рублів. Заявки на виробництво фільму прийматимуть до 26 жовтня.

Як відомо, після анексії Криму у 2014 році президент РФ Володимир Путін заявив про необхідність побудувати перехід через Керченську протоку. Побудувати міст обіцяли до 2018 року, здати в експлуатацію – влітку 2019-го.

Оціночна вартість будівництва моста через Керченську протоку становить 227,92 млрд рублів.