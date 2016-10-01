Порошенко: зарплата вчителя 2017 року має зрости на третину

Наступного року заробітна плата вчителів має зрости на третину.

Про це заявив президент Петро Порошенко на зустрічі з переможцями всеукраїнського конкурсу "Учитель року – 2016" з нагоди Дня працівників освіти, повідомляє прес-служба президента.

За його словами, за останні два роки вдалося подолати негативні тенденції в економіці України, що дає підстави у наступному році передбачити в держбюджеті зростання на третину рівня заробітних плат вчителів.

Глава держави нагадав, що нещодавно відбулося засідання Ради національної безпеки та оборони, де було заслухано показники бюджету на 2017 рік.

"Дав завдання уряду щодо того, що пріоритетом на 2017 рік має бути фінансування освіти. І не на 5%, і не на 10% має бути підвищена заробітна платня. Ми домовилися, що ми маємо вийти на планку 33% - на третину має зрости фінансове забезпечення українського вчителя", - повідомив президент.

Порошенко зазначив, що уряд виконав це завдання. Він зауважив, що це має стати додатковою фінансовою мотивацією, щоб найкращі фахівці залишалися в українській школі.

У 2016 році рівень заробітних плат вчителів без категорії становить 3 239 гривень, а в 2017 році має підвищитись до 4 541 гривні. Рівень зарплати вчителя вищої категорії з усіма надбавками має збільшитись з 4 483 гривень у 2016 році до 6 400 гривень у 2017 році.

"Це є та динаміка, яку на сьогоднішній день держава здатна продемонструвати, і ми зробимо все можливе, щоб це відбулось", - запевнив президент.

Українська правда