Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Порошенко: зарплата вчителя 2017 року має зрости на третину

Субота, 1 жовтня 2016, 18:21

Наступного року заробітна плата вчителів має зрости на третину.

Про це заявив президент Петро Порошенко на зустрічі з переможцями всеукраїнського конкурсу "Учитель року – 2016" з нагоди Дня працівників освіти, повідомляє прес-служба президента.

За його словами, за останні два роки вдалося подолати негативні тенденції в економіці України, що дає підстави у наступному році передбачити в держбюджеті зростання на третину рівня заробітних плат вчителів.

Глава держави нагадав, що нещодавно відбулося засідання Ради національної безпеки та оборони, де було заслухано показники бюджету на 2017 рік.

"Дав завдання уряду щодо того, що пріоритетом на 2017 рік має бути фінансування освіти. І не на 5%, і не на 10% має бути підвищена заробітна платня. Ми домовилися, що ми маємо вийти на планку 33% - на третину має зрости фінансове забезпечення українського вчителя", - повідомив президент.

Порошенко зазначив, що уряд виконав це завдання. Він зауважив, що це має стати додатковою фінансовою мотивацією, щоб найкращі фахівці залишалися в українській школі.

У 2016 році рівень заробітних плат вчителів без категорії становить 3 239 гривень, а в 2017 році має підвищитись до 4 541 гривні. Рівень зарплати вчителя вищої категорії з усіма надбавками має збільшитись з 4 483 гривень у 2016 році до 6 400 гривень у 2017 році.

"Це є та динаміка, яку на сьогоднішній день держава здатна продемонструвати, і ми зробимо все можливе, щоб це відбулось", - запевнив президент.

Українська правда

Теми: освітаПорошенко
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

ЄС готовий піти на поступки Угорщині, щоб розблокувати допомогу Україні − FT

У ДПСУ розповіли, яка ситуація на кордоні України і Польщі

ISW пояснив, завдяки чому окупантам вдається проводити планові ротації

оновленоСША і Британія завдали авіаударів по базах хуситів у Ємені – ЗМІ

відеоУ Києві була снігова гроза – синоптикиня

Пентагон не знайшов достовірних доказів розкрадання американської зброї в Україні

Усі новини...
освіта
УП та фонд savED збирають на укриття для учнів Миколаївського ліцею
Дзвонили вчителям та писали нотатки на ногах: назвали основні порушення під час НМТ
Під час НМТ росіяни здійснювали хакерські атаки на систему – організатори тестування
Останні новини
10:11
У США заявили, що завдано 60 ударів по 16 цілях хуситів у Ємені
10:10
Спецпредставниця США обговорила з главою МЗС Польщі блокаду кордону з Україною
10:08
Біржові фонди біткойнів у перший день торгів продали акцій на 4,6 мільярда доларів
10:08
"Люди, яким не байдуже, зараз дуже голосні". Як Харків під постійними обстрілами розвивається і не здається
10:06
"Христос народився", "я від спільних друзів" – з’явились деталі затримання Гринкевича
10:00
Штучний інтелект гірше розпізнає граматичні помилки, ніж людина – дослідження
09:43
ЄС готовий піти на поступки Угорщині, щоб розблокувати допомогу Україні − FT
09:24
Лідер президентських перегонів у Фінляндії обіцяє не мати жодних справ з РФ
09:24
У ДПСУ розповіли, яка ситуація на кордоні України і Польщі
09:11
В Україні за час великої війни побільшало жінок на "чоловічих" посадах
Усі новини...
Реклама: