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ДПСУ: Черги - на кордоні з Польщею і Угорщиною

Субота, 1 жовтня 2016, 19:51

Станом на вечір 1 жовтня черги перед пунктами пропуску зберігаються на кордоні із Польщею та Угорщиною. 

Про це повідомили у Західному регіональному управлінні Держприкордонслужби. 

Зокрема, у напрямку Польщі черги є на ПП "Устилуг" – 60 авто, "Ягодин авто" – 60,  "Угринів" – 70, "Краковець" – 20, "Смільниця" – 10.

У напрямку Угорщини черги зафіксовано на ПП "Лужанка" - 50 та "Косино" - 20 авто. 

Черг у напрямку Словаччини, Румунії та Молдови, за даними ДПСУ, немає. 

Українська правда

Теми: кордонПольща
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