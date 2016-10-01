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Підозрюваних у вбивстві міліціонерів на АЗС залишили під вартою на 2 місяці

Субота, 1 жовтня 2016, 21:59

Солом'янський райсуд м.Києва обрав запобіжний захід для трьох підозрюваних у вбивстві міліціонерів на АЗС у 2015-му році. 

Як повідомили в ефірі каналу "112 Україна", для Андрія Романюка, Євгена Кошелюка та Віти Заверухи обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою терміном 2 місяці. 

Раніше 1 жовтня суд оголосив перерву у засіданні з обрання нового запобіжного заходу для підозрюваних у вбивстві міліціонерів. Під час розгляду справи навколо суду посилено заходи безпеки, журналістів до зали не пускали, біля будівлі суду відбулися сутички між людьми, які прийшли висловити підтримку затриманим, та силовиками.

Термін попереднього запобіжного заходу для затриманих закінчився  о 8:00 1 жовтня,  їх відпустили, але потім знову затримали у залі суду.  

Як зазначив нардеп Ігор Луценко, причина повторного затримання - у порушенні затриманими громадського порядку за гратами.

Як відомо, у травні 2015 року внаслідок перестрілки з грабіжниками АЗС загинули два міліціонера, ще троє отримали поранення. Міліція затримала трьох підозрюваних у скоєнні злочину.  

Згодом глава МВС Арсен Аваков заявив, що ці ж люди раніше нападали на поста ДАІ у Биківні.

Українська правда 

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Теми: Київміліція
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