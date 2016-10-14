Порошенко розповів про свої "сувеніри" з Донбасу

Президент Петро Порошенко розповів про "сувеніри" з Донеччини - ляльку з дьюті-фрі Донецького аеропорту, два уламки і солдатську металеву чашку - які нагадують йому про збройний конфлікт на окупованій території.

Про це Порошенко розповів в ході свого виступу на честь Дня захисника України 14 жовтня.

"Постійним нагадування про війну в моєму робочому кабінеті є два осколки, дитяча лялька з магазину дьюті-фрі Донецького аеропорту, яку мені подарували "кіборги" і солдатська металева чашка. Ці реліквії ні на хвилину не дають забути про чорну хмару, яка нависла над Україною з боку східного сусіда", - зазначив Порошенко.

Як відомо, раніше президент висловив припущення, що агресія РФ, яка триває досі і військова загроза зі сходу - "на тривалу історичну перспективу, але Україна свого не віддасть".

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