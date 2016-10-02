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У кафе в Іспанії від вибуху газу постраждали більше 70 осіб

Неділя, 2 жовтня 2016, 00:54

В результаті вибуху в кафе в місті Велес-Малага, розташованого на південному узбережжі Іспанії, постраждали, щонайменше, 77 осіб.

Про це повідомляє Reuters з посиланням на представника аварійної служби.

Вибух стався приблизно о 19:00 за Києвом. Повідомляється, що вибухнув газовий балон.

П'ятеро постраждалих були госпіталізовані з серйозними травмами.

Теми: Іспаніявибух
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