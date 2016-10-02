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Парламент Туреччини продовжив мандат на участь армії в Сирії та Іраку

Неділя, 2 жовтня 2016, 03:30

Турецькі парламентарії в суботу в перший день нового законодавчого року переважною більшістю голосів схвалили ще на один рік мандат на участь турецьких збройних сил в операціях в Сирії та Іраку.

Про це повідомляє "Інтерфакс-Україна".

Цей захід підтримали як депутати від правлячої Партії справедливості і розвитку, так і від опозиційних Народної республіканської партії і Партії національної дії.

"Проти" проголосували представники прокурдської Народної демократичної партії.

Турецькі війська беруть участь в операціях проти бойовиків "Ісламського держави" в Сирії і Іраку, проте, крім того, вони завдають ударів і по об'єктах Курдської робочої партії, яка вважається в Туреччині терористичною і знаходиться поза законом.

Теми: ТуреччинаСирія
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