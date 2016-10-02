Розвідка: бойовики розміновують місцевість біля Станиці Луганської

В районі КПВВ "Станиця Луганська" російсько-окупаційні війська проводять розмінування місцевості, в районі Петрівського ознак підготовки противника до відводу сил не виявлено.

Про це повідомляє Головне управління розвідки Міноборони на своїй сторінці в Facebook.

"У районі КПВВ "Станиця Луганська" інженерно-саперною ротою 2 окремої мотострілецької бригади (Луганськ) 2 АК (Луганськ) ЗС РФ проводиться розмінування місцевості. Відведення військ заплановано на 2-3 жовтня ц.р.", - заявили в розвідці.

"У районі н.п. Петрівське ознак підготовки противника до відводу сил не виявлено", - додали там.

Разом з тим, в ГУР підтвердили, що 1 жовтня відбулось відведення підрозділів 6 окремого мотострілецького полку (Стаханов) 2 АК (Луганськ) ЗС РФ з району н.п.Золоте.

Водночас представник "оборонного відомства ЛНР" Андрій Марочко заявив, що народна міліція "ЛНР" не отримувала від української сторони підтверджень готовності до відведення сил і засобів в зоні розведення в районі Станиці Луганської.

"Народна міліція поки не отримала підтвердження від української сторони про готовність приступити завтра, 3 жовтня, до відведення сил і засобів з районі Станиці Луганської, передбаченого домовленостями про розведення сил і засобів", - цитує Марочка сепаратистський сайт "Луганський інформаційний центр".

Він підкреслив, що народна міліція "ЛНР" як і раніше готова відвести сили і засоби від лінії зіткнення в районі Станиці Луганської й чекає відповідного рішення українських силовиків.

Разом з тим, так зване командування "ДНР" заявило про готовність до розведення сил у Петровському.

"Ми сподіваємося, що завтра все-таки відбудеться розведення сторін в районі населеного пункту Петровське. Ми готові до проведення даного заходу і повністю дотримуємося режим припинення вогню", - повідомив на брифінгу в неділю "заступник командувача оперативного командування" "ДНР" Едуард Басурін, передає сепаратистський сайт "ДАН".

Як повідомлялося, 1 жовтня на околиці м.Золоте відбулося відведення військ на визначені представниками ОБСЄ конкретні рубежі.

Як повідомив прес-офіцер сектору Луганськ, на Луганщині після розведення військ бойовики із гранатометів відкрили вогонь неподалік н.п.Новоолександрівка.

В "ДНР" та "ЛНР" заявили про зрив відведення сил та озброєння у районі Петровського (Донецька область) та н.п. Станиця Луганська (Луганська обл.), при цьому повідомили, що в районі н.п. Золоте відведення озброєння почалося.

21 вересня в Мінську було підписано угоду, згідно з якою українські сили, а також бойовики відводять озброєння від лінії розмежування на трьох ділянках - у районах населених пунктів Станиця Луганська, Золоте і Петровське. Угода набула чинності 22 вересня. Вона повинна бути виконана протягом 13 днів за умови, що 7 днів в цих районах буде дотримуватися режим тиші.

Однак у звітах ОБСЄ продовжували фіксувати обстріли в зазначених районах.