На Луганщині загинув український офіцер

На Луганщині загинув офіцер 93 окремої механізованої бригади Мирослав Мисла.

Про це повідомив у Facebook в неділю лідер ВО "Свобода" Олег Тягнибок.

"Щойно надійшла страшна звістка - біля Кримського на Луганщині загинув наш Побратим з "Легіону Свободи", свободівець, сокілець, офіцер 93-ої ОМБ Мирослав Мисла", - написав він.

Як повідомлялося, за минулу добу загиблих і поранених серед українських військових не було.

Українська правда