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На Луганщині загинув український офіцер

Неділя, 2 жовтня 2016, 15:42

На Луганщині загинув офіцер 93 окремої механізованої бригади Мирослав Мисла.

Про це повідомив у Facebook в неділю лідер ВО "Свобода" Олег Тягнибок.

"Щойно надійшла страшна звістка - біля Кримського на Луганщині загинув наш Побратим з "Легіону Свободи", свободівець, сокілець, офіцер 93-ої ОМБ Мирослав Мисла", - написав він.

Як повідомлялося, за минулу добу загиблих і поранених серед українських військових не було.

Українська правда

Теми: АТОЛуганська область
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