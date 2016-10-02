Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

В РФ визнали: модель зростання економіки, прив'язана до нафти, себе вичерпала

Неділя, 2 жовтня 2016, 16:49

Стара модель економічного зростання РФ, прив'язана до цін на нафту, себе вичерпала.

Про це заявила глава Банку Росії Ельвіра Набіулліна, виступаючи на семінарі-нараді "Єдиної Росії", пише ТАСС.

"Стара модель, заснована на не просто високих, а на постійно зростаючих цінах на нафту, і на зростанні споживання, зростанні споживчих кредитів. Нова модель має бути інвестиційною", - зазначила Набіулліна. 

За прогнозом Банку Росії, позитивний квартальний приріст ВВП очікується у другому півріччі 2016 року, але у 2017 році темпи приросту ВВП будуть невисокими - менше 1%.

У ризиковому сценарії ЦБ РФ при закладеній ціні на нафту у 25 доларів за барель ВВП РФ може знизитися на 1-1,5% у наступному році. 

При цьому Набіулліна зазначила, що "катастрофи" у російській економіці у разі низьких цін на нафту не відбудеться.

Як відомо, раніше глава російського уряду Дмитро Медведєв заявив, що негативні тенденції в економіці Росії до кінця року себе вичерпають, а на початку 2017-го буде невелике зростання ВВП.

Теми: Росіяекономіканафта
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Сунак їде до Києва і оголосить про нову військову допомогу Україні на понад $3 млрд

"Христос народився", "я від спільних друзів" – з’явились деталі затримання Гринкевича

ЄС готовий піти на поступки Угорщині, щоб розблокувати допомогу Україні − FT

У ДПСУ розповіли, яка ситуація на кордоні України і Польщі

ISW пояснив, завдяки чому окупантам вдається проводити планові ротації

оновленоСША і Британія завдали авіаударів по базах хуситів у Ємені – ЗМІ

Усі новини...
Росія
Фінляндія закриває генконсульство РФ в Турку
МОК заборонив Лондону проводити відбір на Олімпіаду-2024 через росіян та білорусів
Росіяни готують "штурм" ЗАЕС під чужим прапором – розвідка 
Останні новини
11:42
Росія скуповує по світу старе обладнання для виробництва мікрочипів
11:39
Держдеп: Сполучені Штати запровадили санкції через поставки Росії балістичних ракет КНДР
11:30
У ГУР розповіли, яку зброю Путін отримує від Кім Чен Ина
11:28
ЗСУ отримали понад 37 тисяч резюме на вакансії: які військові вакансії найпопулярніші
11:23
фотоУ США вперше планують стратити засудженого за допомогою вдихання азоту
11:07
Як зрозуміти, що ви – хейтер? Думки експертів про причини і наслідки хейту
11:00
Ціни на нафту зростають через ескалацію напруженості на Близькому Сході
10:25
Сунак їде до Києва і оголосить про нову військову допомогу Україні на понад $3 млрд
10:20
РФ збільшує виробництво боєприпасів, але їхня якість падає – ГУР
10:18
Президентка ЄЦБ: Переобрання Трампа означатиме загрозу для Європи
Усі новини...
Реклама: