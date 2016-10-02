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Пам'ятник князю Володимиру в Києві знову розмалювали

Неділя, 2 жовтня 2016, 17:27

У ніч на неділю вандали знову осквернили пам'ятник Володимиру Великому в парку "Володимирська гірка" в Києві.

Невідомі розмалювали пам'ятник свастикою і написом "ПТН ПНХ", повідомляють "Українські новини".

 
Фото "Українських новин"

На місці події працюють співробітники комунальних служб, а також поліція.

Як повідомлялося, 26 вересня вандали вилили червону фарбу на постамент пам'ятника князю Володимиру.

Пам'ятник Володимиру Великому спорудили у 1853 році, він є найстарішим скульптурним монументом столиці.

Бронзова статуя хрестителя Русі сягає 4,4-метрів заввишки і стоїть на 16-метровому постаменті.

"Українська правда" у Threads

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