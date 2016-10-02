У неділю бойовики порушували "тишу" 22 рази: били з великого калібру

У зоні проведення АТО протягом неділі бойовики порушили режим припинення вогню 22 рази.

Про це у прес-центрі штабі АТО повідомили ввечері 2 жовтня.

"На Маріупольському напрямку противник порушував "режим тиші" в районі Павлопіля та Широкиного, обстрілюючи позиції українських захисників з гранатометів, кулеметів та стрілецької зброї, в районі Новозванівки – з кулеметів та стрілецької зброї, а біля Мар’їнки - зі стрілецької зброї", - йдеться у звіті штабу.

На Донецькому напрямку бойовики обстрілювали позиції сил АТО поблизу Авдіївки з гранатометів, кулеметів та стрілецької зброї, по Новгородському та Водяному вели вогонь зі стрілецької зброї.

На Луганському напрямку обстріли із гранатометів, зенітної установки та стрілецької зброї було зафіксовано в районі Станиці Луганської, по Новозванівці застосовано кулемети та стрілецьку зброю, у районі Верхньоторецького вели вогонь зі стрілецької зброї.

"Позиції сил АТО біля Кримського противник обстрілював із мінометів 120-го та 82-го калібру, а також із гранатометів та стрілецької зброї", - зазначили у штабі.

Даних про поранених чи загиблих внаслідок обстрілів у штабі не наводять.

Раніше 2 жовтня лідер ВО "Свобода" Олег Тягнибок повідомив, що на Луганщині біля н.п. Кримське загинув офіцер 93-ї окремої механізованої бригади

Як відомо, 21 вересня в Мінську було підписано угоду, згідно з якою українські сили, а також бойовики відводять озброєння від лінії розмежування на трьох ділянках - у районах населених пунктів Станиця Луганська, Золоте і Петровське. Угода набула чинності 22 вересня. Вона повинна бути виконана протягом 13 днів за умови, що 7 днів в цих районах буде дотримуватися режим тиші.

У звітах ОБСЄ продовжували фіксувати обстріли в зазначених районах.

1 жовтня на околиці м.Золоте відбулося відведення військ на визначені представниками ОБСЄ конкретні рубежі. На Луганщині після розведення військ бойовики із гранатометів відкрили вогонь неподалік н.п.Новоолександрівка.

В "ДНР" та "ЛНР" заявили про зрив відведення сил та озброєння у районі Петровського (Донецька область) та н.п. Станиця Луганська (Луганська обл.), при цьому повідомили, що в районі н.п. Золоте відведення озброєння почалося.

2 жовтня у "ДНР" заявили, що не будуть відводити сили і засоби з н.п. Петрівське, як вирішила контактна група по Донбасу на переговорах у вересні, поки українські силовики не зроблять цього.

Українська правда