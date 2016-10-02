Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Екс-міністр оборони Грузії заявив, що по ньому стріляли

Неділя, 2 жовтня 2016, 19:44

Колишній міністр оборони Грузії Іраклій Окруашвілі заявляє, що в Горі, під час зустрічі з виборцям в т.зв. привокзальному поселенні, по ньому відкрили вогонь.

Як заявляє Окруашвілі, поранено двоє людей, в тому числі член його охорони Коба Кошадзе і один активіст. Обидва перебувають в горійському госпіталі.

"Ми зустрічалися з населенням. Прийшли 2 типи нахабно. Ми дуже культурно [зустріли]. Потім відбулася словесна перепалка, витягнув зброю і вистрілив у напрямку Іраклія, і двоє людей були поранені. Їх стан стабільний, кажуть лікарі", - заявляє представник штабу Окруашвілі.

Інші деталі щодо інциденту поки невідомі.

Грузія online

Теми: Грузія
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Сунак їде до Києва і оголосить про нову військову допомогу Україні на понад $3 млрд

"Христос народився", "я від спільних друзів" – з’явились деталі затримання Гринкевича

ЄС готовий піти на поступки Угорщині, щоб розблокувати допомогу Україні − FT

У ДПСУ розповіли, яка ситуація на кордоні України і Польщі

ISW пояснив, завдяки чому окупантам вдається проводити планові ротації

оновленоСША і Британія завдали авіаударів по базах хуситів у Ємені – ЗМІ

Усі новини...
Грузія
Грузинська влада звинуватила європейського лікаря у спробі вкрасти аналізи Саакашвілі
Нідерланди виділять додаткові 8 млн на військову підтримку Грузії, Молдови та БіГ
Шлях Грузії до НАТО лежить через ПДЧ – декларація саміту
Останні новини
11:52
Держбюджет-2024 треба буде переглядати набагато рідше та не так суттєво, як попередній - НБУ
11:45
ДБР проводить обшуки в справі онлайн-казино, пов'язаних із Parimatch – джерело
11:43
Криза в Червоному морі зупинила компанію Маска у Німеччині
11:42
Росія скуповує по світу старе обладнання для виробництва мікрочипів
11:39
Держдеп: Сполучені Штати запровадили санкції через поставки Росії балістичних ракет КНДР
11:30
У ГУР розповіли, яку зброю Путін отримує від Кім Чен Ина
11:28
ЗСУ отримали понад 37 тисяч резюме на вакансії: які військові вакансії найпопулярніші
11:23
фотоУ США вперше планують стратити засудженого за допомогою вдихання азоту
11:07
Як зрозуміти, що ви – хейтер? Думки експертів про причини і наслідки хейту
11:00
Ціни на нафту зростають через ескалацію напруженості на Близькому Сході
Усі новини...
Реклама: