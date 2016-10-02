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Трамп прокоментував 18-річну несплату податків

Неділя, 2 жовтня 2016, 20:42

Кандидат у президенти США від Республіканської партії Дональд Трамп прокоментував повідомлення про те, що протягом 18 років не платив податок на прибуток

Відповідь на публікацію газети The New York Times він опублікував у своєму Твіттері, зазначає The Guardian.

"Я знаю наші складні податкові закони краще, ніж хтось, хто коли-небудь балотуватися на пост президента. І я єдиний, хто може їх виправити", - заявив Трамп.

У свою чергу, як повідомляє Reuters, один з радників Трампа, екс-мер Нью-Йорка Руді Джуліані заявив: рішення Трампа не платити податки "показало його ділову хватку і "геніальність" у тому, як мінімізувати податкові витрати. 

"Це абсолютно законне застосування податкового кодексу, і він був би дурнем, якби не скористався цим", - заявив Джуліані. 

Як відомо, раніше  The New York Times оприлюднила дані про те, що Трамп оголосив у податкових деклараціях про збитки у сумі $916 млн, що дозволило йому 18 років уникати сплати деяких федеральних податків.

Українська правда 

Теми: вибориСШАподатки
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