Трамп прокоментував 18-річну несплату податків

Кандидат у президенти США від Республіканської партії Дональд Трамп прокоментував повідомлення про те, що протягом 18 років не платив податок на прибуток.

Відповідь на публікацію газети The New York Times він опублікував у своєму Твіттері, зазначає The Guardian.

"Я знаю наші складні податкові закони краще, ніж хтось, хто коли-небудь балотуватися на пост президента. І я єдиний, хто може їх виправити", - заявив Трамп.

У свою чергу, як повідомляє Reuters, один з радників Трампа, екс-мер Нью-Йорка Руді Джуліані заявив: рішення Трампа не платити податки "показало його ділову хватку і "геніальність" у тому, як мінімізувати податкові витрати.

"Це абсолютно законне застосування податкового кодексу, і він був би дурнем, якби не скористався цим", - заявив Джуліані.

Як відомо, раніше The New York Times оприлюднила дані про те, що Трамп оголосив у податкових деклараціях про збитки у сумі $916 млн, що дозволило йому 18 років уникати сплати деяких федеральних податків.

Українська правда