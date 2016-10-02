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В РФ проведуть тренування з цивільної оборони: залучать 40 мільйонів осіб

Неділя, 2 жовтня 2016, 21:42

Наступного тижня МНС РФ проведе загальноросійське тренування з цивільної оборони, яке охопить понад 40 мільйонів осіб.

Про це  повідомив директор Департаменту цивільного захисту МНС Олег Мануйло, пише "Інтерфакс".

Тренування відбудеться з 4 по 7 жовтня, участь у ньому візьмуть понад 200 тис. фахівців аварійно-рятувальних формувань, близько 50 тис. одиниць техніки. 

Згідно з повідомленням, у ході тренування будуть відпрацьовані оповіщення, дії щодо евакуації, видачі засобів індивідуального захисту, розгортання санітарно-обмивальних пунктів, у готовність будуть приведені захисні споруди цивільної оборони.

Теми: Росіяармія
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