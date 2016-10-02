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Українців у Туреччині кличуть на матч кваліфікації ЧС-2018, обіцяють пільгові квитки

Неділя, 2 жовтня 2016, 22:38

Громадян України, які перебувають у Туреччині, закликали відвідати матч кваліфікації чемпіонату світу-2018 проти команди Туреччини, який відбудеться 6 жовтня у м. Конья на стадіоні "Бююкшехір".

Про це йдеться у повідомленні посольства України у Туреччині.

"Ми маємо можливість забезпечити бажаючих відвідати матч пільговими квитками. Для цього необхідно надіслати електронного листа на адресу vkhomenko.ube@gmail.com, зазначивши П.І.Б., номер та серію закордонного паспорту та кількість квитків", - зазначили у посольстві.

Кінцевий термін прийому заявок реєстрації –17:00 4 жовтня. 

Українських фанатів футболу закликали "приходити та приносити українську та футбольну символіку". 

Українська правда 

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