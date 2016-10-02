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У СЦКК наголошують: Відведення зброї можливе при дотриманні "режиму тиші"

Неділя, 2 жовтня 2016, 23:33

Розведення сил на Донбасі можливе за умови дотримання режиму припинення вогню.

Про це в ефірі телеканалу "112 Україна" заявив керівник української сторони СЦКК Борис Кременецький. 

"Розведення військ на Донбасі відбудеться за умови припинення обстрілів", - наголосив Кременецький.

Він зазначив, що українська сторона має розмінувати окремі райони Донецької області та забезпечити вільне пересування місії СММ ОБСЄ для забезпечення можливості спостереження.

За словами Кременецького, на даний момент проводиться розмінування території та маркування перешкод, які ще перебувають на шляху українських військових і місії ОБСЄ.

Як відомо, 21 вересня в Мінську було підписано угоду, згідно з якою українські сили, а також бойовики відводять озброєння від лінії розмежування на трьох ділянках - у районах населених пунктів Станиця Луганська, Золоте і Петровське. Угода набула чинності 22 вересня. Вона повинна бути виконана протягом 13 днів за умови, що 7 днів в цих районах буде дотримуватися режим тиші.

Разом з тим у звітах ОБСЄ продовжували фіксувати обстріли в зазначених районах.

1 жовтня на околиці м.Золоте відбулося відведення військ на визначені представниками ОБСЄ конкретні рубежі.  На Луганщині після розведення військ бойовики із гранатометів відкрили вогонь неподалік н.п.Новоолександрівка

В "ДНР" та "ЛНР" заявили про зрив відведення сил та озброєння у районі Петровського (Донецька область) та н.п. Станиця Луганська (Луганська обл.), при цьому  повідомили, що в районі н.п. Золоте відведення озброєння почалося. 

2 жовтня у "ДНР" заявили, що не будуть відводити сили і засоби з н.п. Петрівське, як вирішила контактна група по Донбасу на переговорах у вересні, поки українські силовики не зроблять цього.

При цьому у місії ОБСЄ регулярно заявляють, що роботі спостерігачів чинять перешкоди, зокрема йдеться про небезпеку через мінування територій. 

Українські новини

Теми: ДонбасМінські угодизброя
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