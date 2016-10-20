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Меркель не вважає, що Україні слід негайно повернути контроль над кордоном

Четвер, 20 жовтня 2016, 10:05
Меркель: Контроль над кордоном - вкінці процесу
Прес-служба президента України

Канцлер Німеччини Ангела Меркель вважає, що Україна має отримати контроль над власним кордоном "в кінці процесу".

Про це вона сказала на брифінгу після завершення переговорів у Берліні.

"Україна отримає остаточний контроль над власним кордоном тільки вкінці процесу, а до того ми маємо згоду, що спостерігачі ОБСЄ можуть рухатися вільно аж до кордону. Інколи це можливо, інколи проблематично, і російський президент це зазначив", - сказала вона.

Також, за словами Меркель, питання про озброєну місію ОБСЄ слід підняти лише після запуску виборчого процесу на Донбасі.

"Коли буде існувати закон про вибори, і процес місцевих виборів будуть готувати, тоді можна буде говорити і про озброєну місію ОБСЄ", - сказала канцлер.

Як відомо, в ніч на 20 жовтня у Берліні понад 4 години тривали переговори нормандської четвірки: канцлера ФРН Ангели Меркель, президента Франції Франсуа Олланда, президента України Петра Порошенка і президента РФ Володимира Путіна.

У ході зустрічі лідери країн домовилися розробити "дорожню карту", яка стане основним документом з імплементації усіх Мінських угод - від 5 вересня та меморандуму від 19 вересня 2014 року і від 12 лютого 2015 року.

Жодного документу за результатами зустрічі підписано не було.

"Також домовилися, що ніхто не буде перешкоджати діяльності ОБСЄ і для забезпечення підготовки до майбутніх місцевих виборів, коли безпекові умови дадуть нам можливість їх  проводити. Зараз ми зробимо спробу, щоб запровадити поліцейську місію ОБСЄ, яка буде забезпечувати безпеку як на час виборчого процесу, так і на перехідний період", - сказав після зустрічі Порошенко.

Тетяна Кусок, УП 

"Українська правда" у Threads

Теми: МеркельДонбаснормандський форматОБСЄ
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