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ГПУ готує у справі Мосійчука ще один епізод і проситиме про арешт

Вівторок, 25 жовтня 2016, 16:15

Суд минулого тижня повернув справу нардепа Ігоря Мосійчука до ГПУ.

Про це під час брифінгу повідомив генеральний прокурор Юрій Луценко.

"Справа Мосійчука довгий час зависла в суді. Суд встановив порушення процедури притягнення його до відповідальності, бо голосування за позбавлення його недоторканності, про затримання та арешт відбулося одним голосуванням", нагадав Луценко.

При цьому він повідомив, що справу минулого тижня знову передали до Генеральної прокуратури.

"Все це тягнулося ціле літо, і я не знаю, яке чудо сталося, але справа минулого тижня повернулася до ГПУ", - сказав він.

Луценко зазначив, що ГПУ готується до повторного внесення на розгляд парламенту подання про арешт Мосійчука, однак у справі з’явився новий епізод, який слід розслідувати.

"Справа готова до повторного внесення до ВР, але у нас є ще один епізод, який ми хотіли б дорозслідувати і внести на розгляд депутатів", - сказав Луценко. 

Як повідомлялося, 17 вересня 2015 року на засіданні парламенту на той час генеральний прокурор Віктор Шокін попросив Верховну Раду зняти недоторканність з Ігоря Мосійчука.

Генпрокурор показав у парламенті кадри оперативної відеозйомки Генпрокуратури, на яких Мосійчук, серед іншого, розповідає своєму співрозмовникові нібито про "розцінки" на депутатські запити. На відео Мосійчук буцімто обіцяє домовитися про видобуток неназваних корисних копалин з екологами та правоохоронцями.

10 травня Верховний суд України визнав незаконним зняття Верховною Радою недоторканності з народного депутата Ігоря Мосійчука.

Тетяна Кусок, УП

"Українська правда" у Threads

Теми: МосійчукЛуценко
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