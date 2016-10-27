Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Порошенко доручив тиснути на РФ через Клиха і Карпюка

Четвер, 27 жовтня 2016, 09:48
Порошенко доручив тиснути на РФ через Клиха і Карпюка

Президент Петро Порошенко  доручив МЗС і іншим профільним відомствам добиватися посилення тиску на РФ заради звільнення українських політвязнів.

Так Порошенко на своїй сторінці Facebook прокоментував вирок в апеляційному суді в Росії українцям Миколі Карпюку і Станіславу Клиху.

"Сьогодні вчергове повторився фарс у російському судилищі над громадянами України Миколою Карпюком та Станіславом Клихом. І це попри цілковиту абсурдність висунутих проти них обвинувачень та незважаючи на тяжкий стан здоров’я Станіслава, який потребує невідкладної медичної допомоги", - зазначив Порошенко.

"Абсурдність ситуації підкреслює і нещодавня відмова Москви передати Україні наших Олега Сенцова та Олександра Кольченка, нібито, через їхні російські паспорти. І це після того, як Омбудсмен РФ визнала, що і Кольченко, і Сенцов є громадянами України", - додав він.

"У зв’язку з цим доручив Міністерству закордонних справ та іншим профільним відомствам активізувати зусилля для найскорішого звільнення усіх громадян України і захисту їхніх прав, в тому числі з допомогою посилення міжнародного тиску на Росію", - додав президент.

Українська правда

Теми: політв'язніРосіяПорошенко
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Сунак їде до Києва і оголосить про нову військову допомогу Україні на понад $3 млрд

"Христос народився", "я від спільних друзів" – з’явились деталі затримання Гринкевича

ЄС готовий піти на поступки Угорщині, щоб розблокувати допомогу Україні − FT

У ДПСУ розповіли, яка ситуація на кордоні України і Польщі

ISW пояснив, завдяки чому окупантам вдається проводити планові ротації

оновленоСША і Британія завдали авіаударів по базах хуситів у Ємені – ЗМІ

Усі новини...
політв'язні
Росіяни лишили політв’язня Куку в колонії сам на сам із проблемами після операції
Помер український дисидент Василь Овсієнко
Звільнений політв’язень Захтей поскаржився на відсутність допомоги від влади
Останні новини
12:49
До найвищої міри покарання заочно засудили росіянина, який розстріляв у спину двох мирних українців
12:42
Росія купує західне обладнання ASML для виробництва мікрочипів
12:36
Росіяни вдарили по Херсону: загинула жінка
12:24
Ветерани ВВВ, спортсмени та інші: Мінкульт оприлюднив голосувальників за Наглядову раду УКФ
12:21
Розвідка Британії: РФ неспроможна протистояти FPV-дронам на Херсонщині через нестачу РЕБ
12:20
Податкова торік наклала втричі більше штрафів за відсутність ПРРО, ніж у довоєнному 2021
12:05
Син мера Херсона закликав Зеленського домагатися звільнення його батька з полону
11:52
Держбюджет-2024 треба буде переглядати набагато рідше та не так суттєво, як попередній - НБУ
11:45
ДБР проводить обшуки в справі онлайн-казино, пов'язаних із Parimatch – джерело
11:43
Криза в Червоному морі зупинила компанію Маска у Німеччині
Усі новини...
Реклама: