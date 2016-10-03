На президентство в Естонії претендуватиме одна кандидатка

Єдиною кандидаткою на президентську посаду в Естонії стала представниця країни в Європейській рахунковій палаті Керсті Кальюлайд.

Про це пише DW.com.

Республіканська виборча комісія Естонії у неділю, 2 жовтня, зареєструвала єдиною кандидаткою на виборах президента країни 46-річну Керсті Кальюлайд, яка представляє країну в Європейській рахунковій палаті.

Главу держави в Естонії обирають у парламенті, і він виконує переважно представницькі функції.

Для перемоги на виборах Кальюлайд треба набрати дві третини голосів депутатів естонського парламенту (Рійгікогу) - тобто 68-ми членів параменту зі 101.

Керсті Кальюлайд є компромісним кандидатом, чию кандидатуру висунули 90 депутатів Рійгікогу, тож спостерігачі дуже високо оцінюють її шанси на обрання.

Парламентський раунд у серпні виявився безрезультатним, право на обрання президента було передано Колегії вибірників, в яку входять всі 101 депутат парламенту і 234 представника місцевих самоврядувань.

Оскільки і другий раунд виявився безрезультатним, вибори знову переходять до парламенту

Оскільки 24 вересня жоден з кандидатів в президенти Естонії не зміг отримати більшість голосів Колегії вибірників за підсумками двох турів, на 3 жовтня призначені повторні вибори.