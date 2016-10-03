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Засідання у справі Краснова перенесли через звільнення судді

Понеділок, 3 жовтня 2016, 03:27

Заплановане на 3 жовтня засідання Бориспільського міськрайонного суду у справі керівника громадської організації "Громадянський корпус Азов – Крим" Станіслава Краснова не відбудуться через звільнення Верховною Радою судді Анатолія Левченка.

Про це повідомляють активісти на сторінці "Комітету визволення Станіслава Краснова" у Facebook.

"У зв'язку зі звільненням Верховною Радою судді Левченка, призначене на завтра о 10:30 судове засідання не відбудеться. Про дату і час засідання буде відомо пізніше", – йдеться в повідомленні.

Як повідомлялось, 29 вересня, Верховна Рада України звільнила за порушення присяги 29 суддів. Серед звільнених був і суддя Бориспільського міськрайонного суду Київської області Анатолій Левченко.

Станіслав Краснов був затриманий співробітниками СБУ із застосуванням фізичної сили під Києвом в ніч з 28 на 29 лютого 2016 року. Термін його утримання під вартою неодноразово продовжувався. 23 вересня Краснов був звільнений з СІЗО.

Адвокат Краснова Леонід Севаков пояснив, що його підзахисного звільнили, тому що сплив термін тримання його під вартою, встановлений судом.

Краснова підозрюють у тероризмі і шпигунстві на користь російських спецслужб. Сам же активіст заявляв, що працював на спецслужби України.

Служба безпеки України запевняє, що вина "азовця" Краснова є доведеною.

Теми: Азов суд
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