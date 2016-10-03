Фейгін прибув у СІЗО, де утримують українського журналіста Сущенка

Адвокат Марк Фейгін прибув до СІЗО "Лефортово", де вимагатиме зустрічі із затриманим кореспондентом "Укрінформу" Романом Сущенком.

Про це повідомляє "Укрінформ".

Російський адвокат вже прибув у СІЗО "Лефортово", де вимагатиме зустрічі зі своїм підзахисним - власним кореспондентом Українського національного інформаційного агентства "Укрінформ" у Франції Романом Сущенком, якого неправомірно затримали 30 вересня в Москві, куди він прибув з приватною поїздкою.

"Я під'їхав до в'язниці Лефортово. Мені треба скласти ряд документів по справі. Вранці я вже буду в суді, потім - у слідчому управлінні ФСБ, а потім - поїду до в'язниці знову", - повідомив адвокат.

Раніше "Укрінформ" і дружина журналіста уклали з російським адвокатом Фейгіним угоду про захист Сущенка.

Як повідомлялося, у Москві затримано та поміщено до СІЗО "Лефортово" спеціального кореспондента Національного інформаційного агентства "Укрінформ" Романа Сущенка. Його звинувачують у шпигунстві.