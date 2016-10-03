У Лівії вбито голландського фотожурналіста

У лівійському місті Сирт на півночі країни загинув голландський фотожурналіст Джерон Орлеманс.

Про це посилаючись на сайт газети Knack, на яку працював журналіст, пише BBC.

Точні обставини загибелі журналіста поки невідомі, але припускається, що він був убитий джихадистами угруповання "Ісламська держава".

Сирт - рідне місто поваленого лівійського президента Муамара Каддафі, який вважається найбільш значним опорним пунктом ІДІЛ за межами Іраку і Сирії.

Боротьбу проти бойовиків угруповання ведуть збройні формування з Місрати.

За допомогою американських авіаударів їм вже вдалося звільнити велику частину міста від бойовиків ІДІЛ.

МЗС Нідерландів поки не прокоментував загибель журналіста. Голландський посол в Лівії Ерік Стратінг написав в "Твіттері": "Спочивай з миром. Твої фотографії з Сирта, Лівії та інших місць будуть жити вічно".

У 2012 році Орлеманса разом з його британським колегою Джоном Кантлі викрали бойовики в Сирії. Через тиждень журналістів звільнила Вільна армія Сирії.