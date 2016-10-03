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Геращенко вимагає реакції світу на затримання українського журналіста в РФ

Понеділок, 3 жовтня 2016, 09:24

Україна вимагає негайного звільнення затриманого в РФ українського журналіста Романа Сущенка та відповідної реакції від ОБСЄ, РЄ та інших структур.

Про це  перший віце-спікер та представник гуманітарної групи у Мінську Ірина Геращенко написала у своєму Facebook.

"Чекаємо негайних заяв від ОБСЄ і пані Міятович, від Генсека РЄ Янгланда, від інших структур, які зобов'язані висловити протест проти арешту українського журналіста Російською Федерацією за надуманими звинуваченнями в " шпіонажі", - зазначили Геращенко.

"Українська влада вимагає негайного звільнення журналіста", - наголосила вона.

"Шокована новиною про затримання в РФ українського журналіста Романа Сущенка. Він працює власкором " Укрінформу" у Франції і ми дуже часто перетиналися по роботі під час відряджень. Розумний, професійний журналіст", - зазначила вона.

 

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Теми: ЗМІРосіяЄС
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