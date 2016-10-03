Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

На Яворівському полігоні через вибух постраждали троє військових

Понеділок, 3 жовтня 2016, 09:44

На Яворівському полігоні на Львівщині троє військовослужбовців отримали поранення внаслідок порушення правил безпеки.

Про це інформує прес-служба 24 бригади.

Зазначається, що 1 жовтня під час проведення тактичних навчань без бойової стрільби, гранатометник механізованого взводу, на тактичному полі, виявив невідомий предмет та підняв його, що категорично заборонено.

З невідомих причин цей предмет вибухнув. Внаслідок вибуху, було поранено трьох військовослужбовців.

Після надання першої медичної допомоги, силами медичної роти бригади, військовослужбовців оперативно евакуювали до стаціонарного лікувального закладу.

У Генштабі "Українській правді" підтвердили, що загрози їхньому життю немає.

В зв'язку з інцидентом заплановано додаткові заняття щодо заходів безпеки з доведенням цього випадку до ста відсотків особового складу, який знаходиться на полігоні.

Щодо цього випадку командир бригади призначив службове розслідування.

Як повідомлялося, 16 вересня на Яворівському полігоні під час навчань загинув військовий.

Українська правда

Теми: арміяЗбройні сили
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

ДБР проводить обшуки в справі онлайн-казино, пов'язаних із Parimatch – джерело

Сунак їде до Києва і оголосить про нову військову допомогу Україні на понад $3 млрд

"Христос народився", "я від спільних друзів" – з’явились деталі затримання Гринкевича

ЄС готовий піти на поступки Угорщині, щоб розблокувати допомогу Україні − FT

У ДПСУ розповіли, яка ситуація на кордоні України і Польщі

оновленоСША і Британія завдали авіаударів по базах хуситів у Ємені – ЗМІ

Усі новини...
армія
Понад 20 нових моделей українських дронів вже на озброєнні ЗСУ – міністр оборони
Кількість мобілізованих втікачів з армії РФ зросла удвічі – ЗМІ
Резніков пропонує дозволити розміщення іноземних військових баз в Україні
Останні новини
13:15
В Амазонії виявили долину загублених міст, побудованих близько 2,5 тисячі років тому – вчені
13:11
У Львові виплачуватимуть премії по 50 тисяч грн новобранцям ДШВ та морської піхоти
12:56
США можуть знову вдарити по позиціях хуситів у Ємені − ЗМІ
12:51
фотоУ Львові хірурги усунули підлітку вроджену ваду, якої він не міг позбутися 17 років
12:49
відеоДо найвищої міри заочно засудили росіянина, який розстріляв у спину двох мирних українців
12:42
Росія купує західне обладнання ASML для виробництва мікрочипів
12:36
Росіяни вдарили по Херсону: загинула жінка
12:24
Ветерани ВВВ, спортсмени та інші: Мінкульт оприлюднив голосувальників за Наглядову раду УКФ
12:21
Розвідка Британії: РФ неспроможна протистояти FPV-дронам на Херсонщині через нестачу РЕБ
12:20
Податкова торік наклала втричі більше штрафів за відсутність ПРРО, ніж у довоєнному 2021
Усі новини...
Реклама: