Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

У ФСБ заявили, що кореспондент "Укрінформу" - співробітник ГУР

Понеділок, 3 жовтня 2016, 09:52
У ФСБ заявили, що кореспондент Укрінформу - співробітник ГУР
twitter Марка Фейгіна

ФСБ РФ заявляє, що український журналіст Роман Сущенко, затриманий днями у Росії, є співробітником головного управління розвідки Міноборони України.

Про це йдеться в повідомленні ФСБ РФ, передає РИА Новости.

"Федеральною службою безпеки РФ в Москві при проведенні шпигунської акції затримано кадрового співробітника головного управління розвідки Міноборони України полковника Сущенка Романа Володимировича", - повідомляє ФСБ Росії у вівторок.

За даними відомства, громадянин України "цілеспрямовано збирав інформацію, що становить державну таємницю і стосується діяльності Збройних Сил і військ Національної гвардії Росії, витік якої за кордон міг завдати шкоди обороноздатності держави".

Порушено кримінальну справу за статтею "шпигунство", ведеться Слідство, зазначила в ФСБ.

Сущенко - паризький кореспондент видання Укрінформ, прибув до Росії у приватних справах.

У РФ його затримали і звинуватили в шпигунстві.

Інформація про затримання Сущенка стала відомою завдяки російським правозахисникам, які випадково дізналися про те, що український журналіст утримується в російській в'язниці.

В Укрінформі заявили, що всі звинувачення "в шпигунстві" на адресу Романа Сущенка, журналіста з багаторічною бездоганною професійною репутацією, акредитованого в одній з найвпливовіших країн Євросоюзу, яка до того ж є учасницею "нормандського формату", можуть розцінюватися лише як ще один зухвалий і неправомірний акт з боку РФ щодо українських громадян.

"Українська правда" у Threads

Теми: ЗМІРосія
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

ДБР проводить обшуки в справі онлайн-казино, пов'язаних із Parimatch – джерело

Сунак їде до Києва і оголосить про нову військову допомогу Україні на понад $3 млрд

"Христос народився", "я від спільних друзів" – з’явились деталі затримання Гринкевича

ЄС готовий піти на поступки Угорщині, щоб розблокувати допомогу Україні − FT

У ДПСУ розповіли, яка ситуація на кордоні України і Польщі

оновленоСША і Британія завдали авіаударів по базах хуситів у Ємені – ЗМІ

Усі новини...
ЗМІ
У Чечні назвали "диверсією" побиття журналістки та адвоката
Зламали пальці і знищили документи: у Чечні жорстоко побили журналістку та адвоката
У жінки голови "Київміськбуду" знайшли віллу у Франції за €20 млн
Останні новини
13:15
В Амазонії виявили долину загублених міст, побудованих близько 2,5 тисячі років тому – вчені
13:11
У Львові виплачуватимуть премії по 50 тисяч грн новобранцям ДШВ та морської піхоти
12:56
США можуть знову вдарити по позиціях хуситів у Ємені − ЗМІ
12:51
фотоУ Львові хірурги усунули підлітку вроджену ваду, якої він не міг позбутися 17 років
12:49
відеоДо найвищої міри заочно засудили росіянина, який розстріляв у спину двох мирних українців
12:42
Росія купує західне обладнання ASML для виробництва мікрочипів
12:36
Росіяни вдарили по Херсону: загинула жінка
12:24
Ветерани ВВВ, спортсмени та інші: Мінкульт оприлюднив голосувальників за Наглядову раду УКФ
12:21
Розвідка Британії: РФ неспроможна протистояти FPV-дронам на Херсонщині через нестачу РЕБ
12:20
Податкова торік наклала втричі більше штрафів за відсутність ПРРО, ніж у довоєнному 2021
Усі новини...
Реклама: