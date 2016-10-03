Бойовики знову зірвали відеоконференцію про припинення вогню

Бойовики знову зірвали заплановану на понеділок Skype-конференцію Тристоронньої контактної групи з питання дотримання режиму припинення вогню на сході України.

Про це повідомило у понеділок вранці агентству "Інтерфакс-Україна" джерело, близьке до групи.

"Це свідчить про небажання виконувати взяті на себе зобов'язання при явному потуранні Кремля", – сказав співрозмовник.

Як відомо, 21 вересня учасники Тристоронньої контактної групи в Мінську підписали рамковий документ про розведення сил і засобів учасників конфлікту на Донбасі на трьох ділянках – поблизу населених пунктів Золоте, Петрівське та Станиця Луганська, площею не менше 4 кв. км кожний.

Наступне засідання контактної групи в Мінську було заплановано на 5 жовтня.

Пункт 5 рамкового рішення про розведення сил і засобів передбачає можливість проведення зустрічі в режимі відеоконференції "з метою негайного припинення порушення цього Рамкового рішення".

Запланована на п'ятницю, 30 вересня, відеоконференція Тристоронньої контактної групи із запрошенням представників ОРДЛО також не відбулася у зв'язку з відмовою представника ОРДО.

Прес-секретар представника України в Тристоронній контактній групі, другого президента України Леоніда Кучми Дарка Оліфер заявила, що українська сторона продовжує наполягати на проведенні такої зустрічі в режимі відеоконференції.

"Якщо дана відеоконференція не відбудеться, то 5 жовтня на засіданні Тристоронньої контактної групи в Мінську українська сторона поставить питання порушення режиму тиші з боку ОРДЛО як ключовий", – повідомила Оліфер.