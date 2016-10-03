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Затримання українця Сущенка в Росії є викраденням – Полозов

Понеділок, 3 жовтня 2016, 11:34

Затримання українського журналіста Романа Сущенка в Росії слід кваліфікувати як викрадення.

Таку думку висловив адвокат Микола Полозов в ефірі телеканалу "112 Україна".

"Я б це однозначно кваліфікував як викрадення, тому що порушення міжнародних норм, не був поінформований консул, не були повідомлені родичі. Ми бачимо, що Кремль послідовно продовжує політику щодо викрадення українських громадян та фабрикування проти них кримінальних справ", – заявив він.

Також він розповів про СІЗО, в якому тримають журналіста.

"Це специфічний слідчий ізолятор (СІЗО Лефортово – ред.). Він не перебуває в підпорядкуванні московського управління ізоляторів. Він безпосередньо підпорядковується Федеральній службі виконання покарання. Вважається, що це ізолятор органів ФСБ" – сказав адвокат.

"Там міститися найбільш небезпечні люди. Або ті, про кого ФСБ не хоче, щоб поширювалася інформація. Враховуючи, що пред'явлено звинувачення в шпигунстві, швидше за все, це пов'язано з тим, що розслідують по цій статті органи ФСБ", - додав він.

Полозов вважає, що російська влада продовжить репресії проти громадян України:

"Це породить нову хвилю репресій. Щодо Ахтема Чийгоза вже йде судовий процес. Сьогодні стартує друга частина судового процесу по справі 26 лютого, у відношенні учасників цих подій. Це свідчить тільки про одне: репресії і в Криму, і на території Росії стосовно громадян України будуть продовжуватися".

"Єдиний спосіб зупинити ці репресії – чинити зовнішньополітичний тиск на Кремль. Іншого шляху, на жаль, немає", – підсумував він.

Як відомо, у Москві днями затримали і помістили в СІЗО "Лефортово" спеціального кореспондента українського Національного інформаційного агентства "Укрінформ" Романа Сущенка. За попередньою інформацією, його звинувачують у шпигунстві.

В "Укрінформі" назвали затримання Сущенка в РФ спланованою провокацією.

Теми: Росіяполітв'язні
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