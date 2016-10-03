МЗС РФ каже, що Сущенко не просив про акредитацію
Понеділок, 3 жовтня 2016, 11:40
Російський МЗС заявляє, що український журналіст Роман Сущенко не звертався до них за акредитацією та нічого не сказав про те, що українець був в РФ з приватною поїздкою.
Про це йдеться в коментарі МЗС РФ, поширеному РИА Новости.
"Сущенко знаходився на території Росії без журналістської акредитації МЗС Росії, яка видається всім іноземним кореспондентам, що працюють в цій якості в Росії", - розповіли в департаменті інформації і друку МЗС.
Як пояснили дипломати, "за отриманням цієї акредитації він не звертався, хоча, якщо збирався працювати як журналіст, зобов'язаний був це зробити".
"Сущенко не виконував на території Росії журналістських функцій", - підкреслили в МЗС.
Раніше повідомлялося, що Сущенко знаходився в РФ з приватною поїздкою.