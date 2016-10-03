Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

МЗС РФ каже, що Сущенко не просив про акредитацію

Понеділок, 3 жовтня 2016, 11:40

Російський МЗС заявляє, що український журналіст Роман Сущенко не звертався до них за акредитацією та нічого не сказав про те, що українець був в РФ з приватною поїздкою.

Про це йдеться в коментарі МЗС РФ, поширеному РИА Новости.

"Сущенко знаходився на території Росії без журналістської акредитації МЗС Росії, яка видається всім іноземним кореспондентам, що працюють в цій якості в Росії", - розповіли в департаменті інформації і друку МЗС.

Як пояснили дипломати, "за отриманням цієї акредитації він не звертався, хоча, якщо збирався працювати як журналіст, зобов'язаний був це зробити".

"Сущенко не виконував на території Росії журналістських функцій", - підкреслили в МЗС.

Раніше повідомлялося, що Сущенко знаходився в РФ з приватною поїздкою.

Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

ДБР проводить обшуки в справі онлайн-казино, пов'язаних із Parimatch – джерело

Сунак їде до Києва і оголосить про нову військову допомогу Україні на понад $3 млрд

"Христос народився", "я від спільних друзів" – з’явились деталі затримання Гринкевича

ЄС готовий піти на поступки Угорщині, щоб розблокувати допомогу Україні − FT

У ДПСУ розповіли, яка ситуація на кордоні України і Польщі

оновленоСША і Британія завдали авіаударів по базах хуситів у Ємені – ЗМІ

Усі новини...
Останні новини
13:15
В Амазонії виявили долину загублених міст, побудованих близько 2,5 тисячі років тому – вчені
13:11
У Львові виплачуватимуть премії по 50 тисяч грн новобранцям ДШВ та морської піхоти
12:56
США можуть знову вдарити по позиціях хуситів у Ємені − ЗМІ
12:51
фотоУ Львові хірурги усунули підлітку вроджену ваду, якої він не міг позбутися 17 років
12:49
відеоДо найвищої міри заочно засудили росіянина, який розстріляв у спину двох мирних українців
12:42
Росія купує західне обладнання ASML для виробництва мікрочипів
12:36
Росіяни вдарили по Херсону: загинула жінка
12:24
Ветерани ВВВ, спортсмени та інші: Мінкульт оприлюднив голосувальників за Наглядову раду УКФ
12:21
Розвідка Британії: РФ неспроможна протистояти FPV-дронам на Херсонщині через нестачу РЕБ
12:20
Податкова торік наклала втричі більше штрафів за відсутність ПРРО, ніж у довоєнному 2021
Усі новини...
Реклама: