У Москві починають слухати справу про вбивство Нємцова

У Московському окружному військовому суді починаються слухання за суттю справи про вбивство Бориса Нємцова, звинувачуваних доправили до суду.

Підсудних п'ятеро, передає "Радіо Свобода".

Московский окружной военный суд. Здесь начинается процесс по делу об убийстве Б.Немцова #Немцов #Nemtsov pic.twitter.com/aTMhAnQGuA — Katja Kuznetsova (@KuznetsovaKatja) October 3, 2016

Заур Дадаєв, брати Анзор і Шадід Губашеви, Хамзат Бахаєв і Темірлан Ескерханов звинувачуються у вчиненні вбивства за наймом у складі організованої групи й незаконному придбанні, носінні, перевезенні й зберіганні вогнепальної зброї.

Усі вони заявляють про свою непричетність до вбивства опозиційного російського політика.

И.Яшин"Убийство Немцова показывает,что в России никто не может чувствовать себя в безопасности" #Немцов #nemtsov pic.twitter.com/gfPMvuOVls — Katja Kuznetsova (@KuznetsovaKatja) October 3, 2016

Питання про винуватість підсудних довірено розглядати присяжним. Цього домагалися підсудні.

Біля будівлі суду активісти опозиції проводять одиночні пікети з вимогою відправити справу на дослідування, а також допитати главу Чечні Рамзана Кадирова.

У здания суда на протяжении всего дня одиночные пикеты #Немцов #Nemtsov pic.twitter.com/HrarkUkEEo — Katja Kuznetsova (@KuznetsovaKatja) October 3, 2016

Частина звинувачуваних були співробітниками силових структур у Чеченській республіці.

Офіційна версія звинувачення викликає багато питань у потерпілої сторони, невдоволеної тим, що слідство відмовилося визнавати зв'язок між убивством Бориса Нємцова і його політичною й громадською діяльністю.

На лаві підсудних немає підозрюваних замовників і організаторів злочину.

Опозиційного політика Бориса Нємцова убили на Великому Москворецком мосту в Москві в ніч на 28 лютого 2015 року.