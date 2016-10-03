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Геращенко: Кремль зриває Мінський процес

Понеділок, 3 жовтня 2016, 12:32
Геращенко: Кремль зриває Мінський процес

"Праймеріз", які бойовики проводять на окупованих територіях Донбасу, є спробами зриву Мінського переговорного процесу, а відповідальна за це РФ.

Про це заявила представник України в гуманітарній підгрупі, перший віце-спікер Ірина Геращенко у своєму Facebook.

"Українська сторона розцінює всі ці "праймерізи" як чергову спробу нахабного зриву мінського процесу, як спробу сегрегаціі можливих учасників можливих виборів ( до яких ще ой як далеко). На окупованих територіях створені псевдовиборчі органи, без спостерігачів і ЗМІ, без українських політиків і партій, без переселенців відбувається фарс", - наголосила Геращенко. 

Вона нагадала, що у Мінську є політична група, однієюб з задач якої є обговорення модальностей проведення виборів на тих територіях.

"Які модальності виборів можна обговорювати в Мінську , коли в бойовиків своя "модальність" і реальність, написана в Кремлі. Очевидно, що на ці спроби, по суті, зірвати роботу політичної групи в Мінську, має бути і реакція наших партнерів по нормандському формату, і всього світу", - наголосила вона.

"Москва відверто і цинічно зриває мінський процес. І на цьому фоні будь-які розмови про спробу пом'якшити санкцій виглядають просто цинічно", - наголосила Геращенко.

"ЦВК РФ говорить, що "дистанційно" спостерігає за "праймеріз" в " республіках", тобто, фарсом, що відбувається в ОРДЛО. Звичайно, куратори мають ретельно слідкувати за своїми підлеглими ставлениками і піддослідними " республіками", - додала вона.

"Сценарій " праймеріз" ( а слово ж то яке, не новорусское, як же це його запустили в обіход в " новоросійських республіках") розроблявся в Кремлі, радниками Путіна, як і псевдовибори листопада 2014 року , що зірвали мінські угоди і призвели до тисяч нових жертв. Вушка такого собі злого демона С- ва стирчать з цього "праймеріз", аж гай шумить", - нагадала Геращенко. 

Українська правда

Теми: Мінські угодиРосіяДонбасвибори
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