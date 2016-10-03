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Кожем’якін каже, що закон Савченко не такий страшний

Понеділок, 3 жовтня 2016, 12:35

У середу комітет Верховної Ради з питань законодавчого забезпечення правоохоронної діяльності розгляне два проекти зміни так званого закону Надії Савченко.

Про це повідомив голова цього комітету Андрій Кожем’якін на погоджувальній раді.

"5 жовтня на засіданні комітету ми розглянемо два проекти, які стосуються змін (щодо) зарахування судом строку попереднього ув’язнення у строк покарання – так званий закон Савченко", – повідомив він.

"Ця істерія – вона трошки дивує. Тому що ось у мене є інформація від Пенітенціарної служби… Сьогодні вийшло всього 6 тисяч (людей) за цим законом, 182 особи тільки впіймані повторно і 28 особам, які перебувають у тюрмах, перераховано строк – перераховано, а не випущені", – заявив однак Кожем’якін.

Як відомо, за законом, який ініціювала депутата "Батьківщини" Надія Савченко, перебуваючи в ув’язненні в Росії, передбачає зарахування одного дня, проведеного в СІЗО, як двох днів ув’язнення.

За ним уже вийшли з в’язниці кілька одіозних осіб, засуджені за тяжкі кримінальні злочини, а також тисячі менш відомих злочинів. Через це лунали заклики, зокрема з боку Генпрокуратури, за скасування чи зміну даного закону.

Надія Савченко висловлювалася проти скасування її закону.

Олена Рощенко, УП

Теми: Савченко НадіязаконодавствоВерховна Радав'язниця
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