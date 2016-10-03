Росія досі не пустила консула до затриманого Сущенка

Усі необхідні процедури для організації зустрічі консульських працівників із затриманим у Росії кореспондентом інформаційного агентства "Укрінформ" Романом Сущенком дотримано, проте зустрічі добитися наразі не вдалося.

Про це у коментарі агентству "Інтерфакс-Україна" повідомив у понеділок тимчасовий повірений у справах України в РФ Руслан Німчинський.



"Наш консул домагається зустрічі із затриманим, але поки що безуспішно. Усі формальні процедури було дотримано, тобто всі необхідні звернення ще вчора було відправлено", – запевнив він.

"Ми активно зараз працюємо над тим, щоб добитися зустрічі консула. Сьогодні консул у "Лефортово", він безпосередньо там домагався зустрічі, але поки що йому цю зустріч не забезпечили. Наше письмове звернення розглядається", – сказав Німчинський.

Як відомо, паризький кореспондент видання "Укрінформ" Роман Сущенко ­ прибув до Росії у приватних справах, де його затримали і звинуватили в шпигунстві.

У Головному управлінні розвідки називають фейком заяву ФСБ Росії про те, що журналіст "Укрінформу" є розвідником головного управління розвідки.

В "Укрінформі" заявили, що всі звинувачення "в шпигунстві" на адресу Романа Сущенка, журналіста з багаторічною бездоганною професійною репутацією, акредитованого в одній з найвпливовіших країн Євросоюзу, яка до того ж є учасницею "нормандського формату", можуть розцінюватися лише як ще один зухвалий і неправомірний акт з боку РФ щодо українських громадян.

В агентстві наголошують, що Роман був затриманий в Москві в день прибуття і, в порушення всіх міжнародних правил, про його затримання російська сторона не повідомила нікому – ні дружині, ні в дипломатичні установи, ні за місцем роботи.

У понеділок стало відомо, що Лефортовський суд Москви 1 жовтня заарештував Сущенка на 2 місяці.

Україна вимагає негайного звільнення затриманого в РФ українського журналіста та відповідної реакції від ОБСЄ, РЄ та інших структур.