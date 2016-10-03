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Колишнього заступника голови облради судять за зловживання владою

Понеділок, 3 жовтня 2016, 14:29

На Дніпропетровщині затримали та взяли під варту екс-заступника голови облради за зловживання владою,  що призвело до мільйонних збитків.

Про це повідомили в управлінні захисту економіки Нацполіції у Дніпропетровській області.

Встановлено, що у 2011 році колишній заступник голови Дніпропетровської обласної ради уклав з товариством договір оренди цілісного майнового комплексу на 49 років.

Одним із засновників ТОВ є донька його цивільної дружини. Ставку орендної плати за майно зменшили з 10% до 5%, що призвело до збитків майже 2 мільйони гривень.

Крім того, колишній посадовець безоплатно, від імені облради, передав в користування комерційній структурі дебіторську заборгованість товариства своєї родички в сумі понад 1, 7 мільйонів гривень. Це призвело до недоотримання обласним бюджетом області коштів на суму понад 1,1 мільйони гривень.

Загалом, злочинними діями екс-заступника голови облради завдано збитків на суму понад 3 мільйони гривень.

Також, проведеними спільними заходами УЗЕ та прокуратури області, попереджено нанесення збитків на суму понад 15 мільйонів гривень.

Слідчі прокуратури повідомили затриманому про підозру за ч. 2 ст. 364 (Зловживання владою або службовим становищем) Кримінального кодексу України.

13 серпня суд обрав запобіжний захід у вигляді арешту.

26 вересня матеріали кримінального провадження з обвинувальним актом скеровано до суду.

З метою забезпечення відшкодування збитків, накладено арешти на грошові рахунки та майно на загальну суму 35,3 мільйони гривень.

Обвинувачуваному загрожує позбавлення волі на строк від 5-ти до 8-ми років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 3-х років.

Українська правда

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