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Розгляд апеляції Єфремова відклали на тиждень

Понеділок, 3 жовтня 2016, 15:50

Розгляд апеляційної скарги, поданої в інтересах Олександра Єфремова, відклали до 10 жовтня у зв’язку із перебуванням судді-доповідача Івана Рибака на лікарняному.

Про це повідомляє прес-служба Апеляційного суду Києва.

Засідання суду наступного понеділка призначено на 14:45.

Як відомо, екс-голову депутатської фракції "Партії регіонів" Олександра Єфремова підозрюють у правопорушеннях, передбачених ч. 5 ст. 191 (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем), ч. 3 ст. 110 (посягання на територіальну цілісність і недоторканність України), ч. 1 ст. 258 -3 (створення терористичної групи чи терористичної організації) Кримінального кодексу України.

Єфремов перебуває під вартою.

30 липня стало відомо, що Єфремова затримали за підозрою у посяганні на територіальну цілісність і недоторканість України.  

1 серпня його взяли під варту на 60 діб - до 28 вересня, потім термін продовжили до 24 листопада.

Раніше на засіданні суду Єфремов переконував, що він не винен у злочинах, які йому інкримінує Генпрокуратура. 

Теми: Єфремовсуд
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