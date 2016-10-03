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Деканоідзе: більшість відновлених судами поліцейських звільнилися

Понеділок, 3 жовтня 2016, 16:22

Більшість поліцейських, які не пройшли переатестацію, але були відновлені на посаді судами, потім звільнилися самостійно.

Про це в понеділок на прес-конференції заявила голова Нацполіції Хатія Деканоідзе.

"Більшість з них вже звільнилися, не дуже так багато повертаються. За ними дуже пильна увага в частині корупції, у частині дотримання прав людини, в частині виконання роботи", – сказала вона.

Деканоідзе нагадала, що Нацполіція виграла судовий спір з профспілкою МВС, яка вимагала визнати атестацію незаконною.

Глава відомства також заявила, що до кінця року планується укомплектувати патрульну поліцію, покрити міжнародні та національні траси. Загалом у Києві, Одесі, Запоріжжі, Харкові та Львові буде набрано 1400 осіб.

Крім того, у Києві планується створити спеціальний укріплений патруль для підтримання громадського порядку.

Українська правда

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Теми: Деканоідзеполіція
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