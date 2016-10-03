Клімкін – Раді Європи: Росія скочується у сталінські часи

Міністр закордонних справ України Павло Клімкін закликає Раду Європи ухвалити рішення про формат роботи Росії в організації, враховуючи тенденції та події в РФ останнього часу.

Про це Клімкін заявив під час відкриття Дня українських реформ у штаб квартирі Ради Європи у Страсбурзі, повідомляє "Європейська правда".

"Росія відкочується до реалій не лише брежнєвських, а сталінських часів", – заявив він.

Клімкін вважає, що за цієї ситуації варто зважити нинішній формат участі Росії в складі Ради Європи.

"Давайте будемо відвертими, Рада Європи має історію поразок у питанні дотримання Росією демократичних цінностей та верховенства права. Нам треба з’ясувати для себе, як діяти з Росією в Раді Європи, в тому числі в ПАРЄ чи Комітеті міністрів", – заявив голова МЗС.

Міністр наголосив, що не пропонує "послаблення Ради Європи", натомість, прагне зробити організацію сильнішою.

Клімкін також згадав у виступі, що Україна "проводила реформи в умовах російської агресії", і закликав РЄ до активнішої підтримку Києва в цих обставинах.